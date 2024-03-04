Дониер Абдуманнопов - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Дониер
|Отчество
|Бахтиержон оглы
|Фамилия
|Абдуманнопов
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (23 года)
|Имя
|Дониер
|Отчество
|Бахтиержон оглы
|Фамилия
|Абдуманнопов
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пахтакор
|1
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2024
|1' -70'
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|10'
|08.03.2024
|73' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)
|04.03.2024
|72' -90'
|Сурхан (Термез)
|0:3
|Пахтакор (Ташкент)