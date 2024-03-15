Гиорги Абуашвили - статистика
#54 | Нападающий
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Абуашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Абуашвили
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|13
|6
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|74' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -46'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|19'
|10.05.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|70' 89' 57'
|01.05.2024
|1' -79'
|Гагра (Тбилиси)
|2:0
|Колхети-1913 (Поти)
|26.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|90'
|20.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:2
|Динамо Бт (Батуми)
|16.04.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:3
|Дила (Гори)
|64'
|29.03.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)
|90' 90'
|15.03.2024
|65' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -74'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.03.2024
|1' -83'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|01.03.2024
|1' -81'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)