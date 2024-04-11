Гизо Мамагеишвили - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Гизо
|Фамилия
|Мамагеишвили
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Гизо
|Фамилия
|Мамагеишвили
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 84'
|Истанбул Башакшехир
|2:0
|Иберия 1999
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|3'
|08.08.2024
|1' - 90'
|Иберия 1999
|0:1
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|1' - 90'
|Партизани
|0:0
|Иберия 1999
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|90'
|25.07.2024
|1' - 90'
|Иберия 1999
|2:0
|Партизани
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|9
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -77'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|27.04.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|4' 35'
|19.04.2024
|1' -73'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|51' 19'
|15.04.2024
|46' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|72' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|14'
|10.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|30'
|02.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)