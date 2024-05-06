Джонатан Перес - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2003 (21 год)
|Рост
|168
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2003 (21 год)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.08.2024
|77' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|
1:1
(5:4)п
|Нэшвилл
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:2
|Колорадо (Денвер)
|16.06.2024
|1' -46'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|02.06.2024
|1' -59'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|30.05.2024
|79' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.05.2024
|86' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|27.04.2024
|79' -90'
|Остин (Остин)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.03.2024
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|26.02.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Интер (Майами)