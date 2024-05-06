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    Джонатан Перес - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Перес
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 2003 (21 год)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.08.2024 77' - 90' Нью-Инглэнд Революшн 1:1
    (5:4)п         		Нэшвилл Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    21.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Портленд США. МЛС, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
    18.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:2 Колорадо (Денвер)
    16.06.2024 1' -46' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    02.06.2024 1' -59' Чикаго Файр (Чикаго) 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    30.05.2024 79' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:1 Даллас (Даллас)
    26.05.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    19.05.2024 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    12.05.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    06.05.2024 86' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    27.04.2024 79' -90' Остин (Остин) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    22.04.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    14.04.2024 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    07.04.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    31.03.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    24.03.2024 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    17.03.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    10.03.2024 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.03.2024 90' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    26.02.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:1 Интер (Майами)
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