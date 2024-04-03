Николоз Угрехелидзе - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Угрехелидзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Угрехелидзе
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|11
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|1' -90'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|5' 28'
|14.05.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|11'
|20.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|16.04.2024
|46' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо Тб (Тбилиси)
|64'
|12.04.2024
|83' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|08.04.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|03.04.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|74'
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|06.03.2024
|84' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|82' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|82'