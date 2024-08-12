Сантьяго Пьеротти - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Пьеротти
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|189
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Пьеротти
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|69' - 90'
|Лечче
|0:4
|Аталанта
|Италия. Серия А, 1 тур
|12.08.2024
|78' - 90'
|Лечче
|2:1
|Мантова
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2024
|69' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Аталанта (Бергамо)