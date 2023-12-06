Нобель Менди - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Нобель
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Нобель
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|72'
|06.12.2023
|Был в запасе
|Вильяновенсе (Вильянуэва)
|1:2
|Бетис (Севилья)