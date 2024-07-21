Tomás Astaburuaga - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Tomás Astaburuaga
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Tomás Astaburuaga
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 61'
|Ньюбленсе
|1:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|0:0
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 19 тур
|45'
|03.08.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|0:1
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 17 тур
|26'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Палестино
|1:3
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 16 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч