Cheick Mamadou Diabate - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Cheick Mamadou Diabate
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Cheick Mamadou Diabate
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Альтах
|2:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 3 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аустрия
|3:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Вольфсберг
|4:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.08.2024
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Аустрия К (Клагенфурт)