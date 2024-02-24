Sankara Karamoko - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Sankara Karamoko
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sankara Karamoko
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2024
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Тироль (Ваттенс)
|11.05.2024
|80' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:4
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.05.2024
|1' -68'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|27.04.2024
|60' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Блау-Вайс (Линц)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|03.03.2024
|63' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.02.2024
|89' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)