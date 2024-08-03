Lars Gindorf - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Lars Gindorf
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lars Gindorf
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 64'
|Арминия
|2:0
|Ганновер-96
|Германия. Кубок, 1/32 финала
|11.08.2024
|85' - 90'
|Пройссен
|0:0
|Ганновер-96
|Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96
|2:0
|Ян Регенсбург
|Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2024
|85' -90'
|Пройссен (Мюнстер)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|03.08.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Ян Регенсбург (Регенсбург)