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    Элдер - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Маурицио Феррейра
    Фамилия Элдер
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2008 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Нанси (Нанси)
    04.12.2008 Был в запасе Нанси (Нанси) 3:4 ЦСКА (Москва)
    23.10.2008 1' -90' Нанси (Нанси) 3:0 Фейеноорд (Роттердам)
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