Элдер - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Маурицио Феррейра
|Фамилия
|Элдер
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Маурицио Феррейра
|Фамилия
|Элдер
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2008
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|04.12.2008
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|3:4
|ЦСКА (Москва)
|23.10.2008
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:0
|Фейеноорд (Роттердам)