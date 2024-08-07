Riki Harakawa - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Riki Harakawa
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Riki Harakawa
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|77' - 90'
|Токио
|0:0
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|60' - 90'
|Токио
|0:3
|Кавасаки Фронтале
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 64'
|Гамба Осака
|0:0
|Токио
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч