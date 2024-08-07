Min Tae Kim - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Min Tae Kim
|Команда
|Сенан Бельмаре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Min Tae Kim
|Команда
|Сенан Бельмаре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Сенан Бельмаре
|1:2
|Касива Рейсол
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Матида Зельвия
|0:1
|Сенан Бельмаре
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 90'
|Сенан Бельмаре
|1:1
|Ависпа Фукуока
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч