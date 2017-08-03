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Джозеф Акпала
Статистика
Джозеф Акпала - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1986 (40)
#17 | Нападающий
185 см | 79 кг
Нигерия | Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
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Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остенде
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Остенде
0 : 0
03.08.2017
Марсель
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Марсель
4 : 2
27.07.2017
Остенде
1' - 90'
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