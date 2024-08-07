Ryuji Izumi - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ryuji Izumi
|Команда
|Нагоя Грампус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ryuji Izumi
|Команда
|Нагоя Грампус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Нагоя Грампус
|1:2
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|79'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Нагоя Грампус
|1:0
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 67'
|Киото Санга
|3:2
|Нагоя Грампус
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч