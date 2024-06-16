Нельсон Паласио - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Паласио
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Паласио
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.08.2024
|1' - 81'
|Динамо Хьюстон
|3:0
|Реал Солт-Лейк
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|02.08.2024
|78' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Атлас
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|79'
|21.07.2024
|62' - 90'
|Колорадо
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|16
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|62' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|18.07.2024
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|74'
|14.07.2024
|63' -90'
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|07.07.2024
|46' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|04.07.2024
|90' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:2
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|23.06.2024
|1' -66'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|02.06.2024
|46' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:1
|Остин (Остин)
|83'
|30.05.2024
|1' -64'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.05.2024
|70' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|90'
|19.05.2024
|60' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:3
|Колорадо (Денвер)
|90'
|16.05.2024
|85' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|12.05.2024
|84' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|05.05.2024
|70' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|21.04.2024
|73' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|07.04.2024
|86' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Колорадо (Денвер)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|22.02.2024
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)