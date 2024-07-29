Renzo Orihuela - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Renzo Orihuela
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Renzo Orihuela
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Фламенго
|2:0
|Боливар
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|09.08.2024
|1' - 90'
|Боливар
|2:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Роял Пари
|0:1
|Боливар
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|01.08.2024
|Был в запасе
|Боливар
|4:0
|Сан-Хосе
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Насьональ Потоси
|2:1
|Боливар
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч