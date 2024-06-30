Hosei Kijima - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Hosei Kijima
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hosei Kijima
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Америка
|4:2
|Сент-Луис
|Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
|10.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис
|3:1
|Портленд
|Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
|05.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис
|
1:2
(1:4)п
|Хуарес
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|28.07.2024
|77' - 90'
|Сент-Луис
|2:1
|Даллас
|Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
|21.07.2024
|63' - 90'
|Канзаc Сити
|1:1
|Сент-Луис
|США. МЛС, 36 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|17
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|63' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|90'
|18.07.2024
|1' -59'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|14.07.2024
|77' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:4
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|08.07.2024
|1' -59'
|Колорадо (Денвер)
|4:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|04.07.2024
|1' -79'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|41'
|30.06.2024
|62' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|4:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|23.06.2024
|1' -72'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|20.06.2024
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:3
|Колорадо (Денвер)
|81'
|16.06.2024
|1' -77'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|09.06.2024
|1' -80'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Портленд (Портленд)
|51'
|02.06.2024
|27' -90'
|Интер (Майами)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|19.05.2024
|1' -46'
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|35'
|16.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|12.05.2024
|88' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|05.05.2024
|74' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|21.04.2024
|64' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|14.04.2024
|84' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|17.03.2024
|69' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)