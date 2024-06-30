Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Hosei Kijima - статистика

    #85 | Полузащитник
    Имя Hosei Kijima
    Команда Сент-Луис
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.08.2024 Был в запасе Америка 4:2 Сент-Луис Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
    10.08.2024 Был в запасе Сент-Луис 3:1 Портленд Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
    05.08.2024 Был в запасе Сент-Луис 1:2
    (1:4)п         		Хуарес Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    28.07.2024 77' - 90' Сент-Луис 2:1 Даллас Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
    21.07.2024 63' - 90' Канзаc Сити 1:1 Сент-Луис США. МЛС, 36 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Луис 17 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 63' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    90'
    18.07.2024 1' -59' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    14.07.2024 77' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:4 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    08.07.2024 1' -59' Колорадо (Денвер) 4:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    04.07.2024 1' -79' Сент-Луис (Сент-Луис) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    41'
    30.06.2024 62' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    23.06.2024 1' -72' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    20.06.2024 1' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:3 Колорадо (Денвер)
    81'
    16.06.2024 1' -77' Даллас (Даллас) 2:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    09.06.2024 1' -80' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Портленд (Портленд)
    51'
    02.06.2024 27' -90' Интер (Майами) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    26.05.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 1:2 Сиэтл (Сиэтл)
    19.05.2024 1' -46' Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    35'
    16.05.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    12.05.2024 88' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 3:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    05.05.2024 74' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    21.04.2024 64' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    14.04.2024 84' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:0 Остин (Остин)
    07.04.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Даллас (Даллас)
    31.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    17.03.2024 69' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    03.03.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.02.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+