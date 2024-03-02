Санжар Сатанов - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Нурболатович
|Фамилия
|Сатанов
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Родной город
|Атырау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Санжар
|Отчество
|Нурболатович
|Фамилия
|Сатанов
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Родной город
|Атырау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Туран
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|56' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:1
|Актобе (Актобе)
|04.05.2024
|90' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Туран (Туркестан)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Женис (Астана)
|1:0
|Туран (Туркестан)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Туран (Туркестан)
|0:1
|Ордабасы (Шымкент)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|Туран (Туркестан)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Туран (Туркестан)
|0:0
|Кайрат (Алматы)
|02.03.2024
|1' -46'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Туран (Туркестан)