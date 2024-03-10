Тадео Альенде - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тадео
|Фамилия
|Альенде
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Тадео
|Фамилия
|Альенде
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|65' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:2
|Сельта (Виго)
|12.05.2024
|68' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Сельта (Виго)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.04.2024
|73' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|3:0
|Сельта (Виго)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:1
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|12.04.2024
|70' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)
|10.03.2024
|60' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Сельта (Виго)
|01.03.2024
|60' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|25.02.2024
|1' -57'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Сельта (Виго)
|17.02.2024
|1' -77'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|15'
|11.02.2024
|55' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Сельта (Виго)
|85'
|04.02.2024
|73' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Сельта (Виго)