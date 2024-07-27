Agustin Nadruz - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Agustin Nadruz
|Команда
|Депортес Икике
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Agustin Nadruz
|Команда
|Депортес Икике
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 46'
|Кобресаль
|2:1
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:2
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 19 тур
|15'
|04.08.2024
|81' - 90'
|Депортес Икике
|1:1
|Унион Ла Калера
|Чили. Примера, 18 тур
|27.07.2024
|70' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|0:1
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч