Germán Guiffrey - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Germán Guiffrey
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Germán Guiffrey
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|2:1
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|1:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 4 тур
|85'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|0:1
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 18 тур
|21.07.2024
|1' - 37'
|Депортес Икике
|2:1
|Аудакс Итальяно
|Чили. Примера, 16 тур
|37'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч