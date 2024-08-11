Gonzalo Ríos - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Gonzalo Ríos
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Gonzalo Ríos
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 60'
|Тальерес де Кордоба
|2:1
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 11 тур
|45'
|11.08.2024
|69' - 90'
|Индепендьенте Ривадавия
|1:1
|Бока Хуниорс
|Аргентина. Примера, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч