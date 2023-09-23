Александар Радованович - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Радованович
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Радованович
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Гент (Гент)
|42'
|20.12.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|17.12.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.12.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|02.12.2023
|1' -86'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.09.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|6'
|23.09.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.08.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|06.08.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|7'