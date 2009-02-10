Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петер Штывар - статистика

    Имя Петер
    Фамилия Штывар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 августа 1980 (42 года)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2009 84' -90' Украина 3:2 Словакия
    • Читайте нас: 
    11