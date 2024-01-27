Люка Миша - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Миша
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2005 (19 лет)
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Миша
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|84' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Нант (Нант)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Монако (Монако)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Монако (Монако)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:3
|Монако (Монако)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:3
|Монако (Монако)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:1
|Гавр (Гавр)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Монако (Монако)