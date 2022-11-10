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    Мартин Дубравка - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Мартин
    Фамилия Дубравка
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Родной город Жилина
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 января 1989 (34 года)
    Рост 187
    Вес 74
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    18.02.2023 24' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    10.11.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Астон Вилла (Бирмингем)
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