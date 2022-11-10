Мартин Дубравка - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Дубравка
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 января 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|74
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Дубравка
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 января 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|24' - 90'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|10.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)