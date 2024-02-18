Enock Otoo - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Enock Otoo
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Enock Otoo
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|Был в запасе
|Нордшелланд
|1:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:1
|Рандерс (Рандерс)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.04.2024
|61' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Видовре (Видовре)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|31.03.2024
|57' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|6:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|23.02.2024
|72' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.02.2024
|1' -62'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25'