Jhosep Nuñez - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Jhosep Nuñez
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jhosep Nuñez
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.08.2024
|Был в запасе
|Куско
|2:1
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 6 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Депортиво Гарсиласо
|0:2
|Куско
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Куско
|3:0
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч