Георгий Захаренко - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Захаренко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темиртау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Захаренко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темиртау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|89' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Елимай (Семей)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:0
|Кайсар (Кызылорда)
|21.04.2024
|76' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Астана (Астана)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|Туран (Туркестан)