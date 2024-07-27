Mirko Milikić - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Mirko Milikić
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mirko Milikić
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Железничар
|2:1
|ИМТ Белград
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Единство
|0:1
|Железничар
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Партизан
|2:0
|Железничар
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Железничар
|1:1
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч