Evan Mooney - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Evan Mooney
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Evan Mooney
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Бранн
|3:1
|Сент-Миррен
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|08.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:1
|Бранн
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|4:1
|Валюр
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Валюр
|0:0
|Сент-Миррен
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч