Giacomo Beretta - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Giacomo Beretta
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Giacomo Beretta
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|10.03.2024
|79' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|27.02.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:3
|Комо (Комо)
|24.02.2024
|69' -90'
|Тернана (Терни)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:3
|Козенца (Козенца)