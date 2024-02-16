Montell Ndikom - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Montell Ndikom
|Команда
|Ганновер 96 II
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Montell Ndikom
|Команда
|Ганновер 96 II
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|1' - 63'
|Ганновер 96 II
|1:3
|Рот-Вайсс
|Германия. Третья Лига, 2 тур
|03.08.2024
|1' - 69'
|Эрцгебирге
|2:1
|Ганновер 96 II
|Германия. Третья Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|21.04.2024
|73' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Санкт-Паули (Гамбург)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Веен (Висбаден)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Фортуна (Дюссельдорф)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)