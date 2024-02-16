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    Montell Ndikom - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Montell Ndikom
    Команда Ганновер 96 II
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.08.2024 1' - 63' Ганновер 96 II 1:3 Рот-Вайсс Германия. Третья Лига, 2 тур
    03.08.2024 1' - 69' Эрцгебирге 2:1 Ганновер 96 II Германия. Третья Лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2024 Был в запасе Карлсруэ (Карлсруэ) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    26.04.2024 Был в запасе Герта (Берлин) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    21.04.2024 73' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Санкт-Паули (Гамбург)
    14.04.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.03.2024 Был в запасе Веен (Висбаден) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    02.03.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:2 Фортуна (Дюссельдорф)
    16.02.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
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