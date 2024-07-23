Магнус Брендбо - статистика
#44 | Вратарь
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Брендбо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Брендбо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|4:1
|Ягеллония
|Лига чемпионов, 3 раунд, ответный матч
|07.08.2024
|Был в запасе
|Ягеллония
|0:1
|Буде-Глимт
|Лига чемпионов, 3 раунд, первый матч
|31.07.2024
|Был в запасе
|РФШ
|1:3
|Буде-Глимт
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|23.07.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|4:0
|РФШ
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч