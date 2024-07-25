Джулиан Райкхофф - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джулиан
|Фамилия
|Райкхофф
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джулиан
|Фамилия
|Райкхофф
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|Херенвен
|Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Панатинаикос
|0:1
|Аякс
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Войводина
|1:3
|Аякс
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|74' - 90'
|Аякс
|1:0
|Войводина
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2024
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|01.08.2024
|Был в запасе
|Войводина (Нови Сад)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|25.07.2024
|74' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Войводина (Нови Сад)