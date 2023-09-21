Леон Гргич - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Гргич
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Гргич
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|87' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Штурм (Грац)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)