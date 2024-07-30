Даниэль Радноти - статистика
#63 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Радноти
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Радноти
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|Дьошдьер
|0:2
|Ференцварош
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|30.07.2024
|Был в запасе
|ТНС
|1:2
|Ференцварош
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч