Патрик Выдра - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Выдра
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Выдра
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 46'
|Сигма
|3:2
|Млада Болеслав
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|15.08.2024
|1' - 90'
|Хапоэль БШ
|2:4
|Млада Болеслав
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|69'
|11.08.2024
|1' - 73'
|Млада Болеслав
|4:0
|Динамо
|Чехия. Шанс Лига, 4 тур
|64'
|08.08.2024
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|1:1
|Хапоэль БШ
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|39'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Шанс Лига, 3 тур
|01.08.2024
|1' - 84'
|ТрансИНВЕСТ
|0:1
|Млада Болеслав
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|3:0
|Словацко
|Чехия. Шанс Лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:4
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|69'
|08.08.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|39'
|01.08.2024
|1' -84'
|ТрансИНВЕСТ (Вильнюс)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)