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    Мирко Хргович - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Мирко
    Фамилия Хргович
    Команда Сплит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1979 (44 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2008 1' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Динамо (Загреб)
    27.11.2008 1' -90' Динамо (Загреб) 0:1 Спартак (Москва)
    06.11.2008 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Динамо (Загреб)
    23.10.2008 1' -90' Динамо (Загреб) 3:2 НЕК (Неймеген)
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