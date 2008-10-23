Мирко Хргович - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Хргович
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1979 (44 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Хргович
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1979 (44 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2008
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|27.11.2008
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Спартак (Москва)
|06.11.2008
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Динамо (Загреб)
|23.10.2008
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|НЕК (Неймеген)