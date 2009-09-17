Филипп Лончарич - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Лончарич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Лончарич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2009
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|01.10.2009
|1' -90'
|Тимишоара (Тимишоара)
|0:3
|Динамо (Загреб)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)