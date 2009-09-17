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    Филипп Лончарич - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Филипп
    Фамилия Лончарич
    Команда Железничар
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2009 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:1 Динамо (Загреб)
    01.10.2009 1' -90' Тимишоара (Тимишоара) 0:3 Динамо (Загреб)
    17.09.2009 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
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