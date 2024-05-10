Егор Брозовский - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Брозовский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2007 (17 лет)
|Имя
|Егор
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Брозовский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2007 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|82' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|59' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.05.2024
|75' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)