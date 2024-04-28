Мейрамбек Калмырза - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Мейрамбек
|Фамилия
|Калмырза
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Мейрамбек
|Фамилия
|Калмырза
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:3
|Тобол (Костанай)
|13.07.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|30.06.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:1
|Жетысу (Талдыкорган)
|22.06.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:2
|Кайсар (Кызылорда)
|16.06.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:2
|Женис (Астана)
|01.06.2024
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Жетысу (Талдыкорган)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|11.05.2024
|1' -90'
|Туран (Туркестан)
|2:3
|Жетысу (Талдыкорган)
|04.05.2024
|1' -85'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|28.04.2024
|1' -84'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:1
|Актобе (Актобе)
|21.04.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|0:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|30.03.2024
|87' -90'
|Атырау (Атырау)
|0:1
|Жетысу (Талдыкорган)
|05.03.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)