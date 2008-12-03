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    Коллинз Джон - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Коллинз
    Фамилия Джон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 октября 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 2 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2008 46' -90' НЕК (Неймеген) 2:0 Удинезе (Удине)
    76' 77'
    03.12.2008 65' -90' Спартак (Москва) 1:2 НЕК (Неймеген)
    85'
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