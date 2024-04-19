Ибрагим Оздамиров - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Сайдахмедович
|Фамилия
|Оздамиров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Сайдахмедович
|Фамилия
|Оздамиров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|71' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.06.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.06.2024
|81' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|17.05.2024
|59' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|10.05.2024
|69' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|76' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|74' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|79' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|69' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|65' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)