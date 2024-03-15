Яхья Магомедов - статистика
#72 | Вратарь
|Имя
|Яхья
|Отчество
|Валидович
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Яхья
|Отчество
|Валидович
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат
|4:1
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат
|1:1
|Краснодар
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|9
|-1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -58'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|90'
|29.03.2024
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|31'
|08.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)