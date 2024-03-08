Дмитрий Желтухин - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Желтухин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Желтухин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|13'
|10.05.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|45'
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|67' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -57'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|46' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|90'