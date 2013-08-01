Лоренцо Давидс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Давидс
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парамарибо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Давидс
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парамарибо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|29'
|01.08.2013
|80' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Рубин (Казань)