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Дмитрий Ерофеев
Новости
Дмитрий Ерофеев - новости
29 июля 2006 (18)
#46 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика
Новости
18-летний россиянин дебютировал в клубе из США
23 марта
1
Российский хавбек перейдет в клуб из США
10 января
Главные новости
Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»
01:30
В «Спартаке» приняли решение по Медине
01:20
Газизов прокомментировал победу «Динамо Мх» над «Спартаком»
01:10
Пономарев ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
01:00
Фото
Хабиб отреагировал на победу «Динамо Мх» над «Спартаком»
00:48
Радимов – о зимних трансферах «Спартака»: «Больше 30 миллионов, которые помогли не стать чемпионом»
00:40
Лапочкин оценил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо Мх»
00:24
Бабич – после поражения от «Динамо Мх»: «Есть за что стыдиться»
00:12
Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»
Вчера, 23:57
5
Видео
Автобус «Динамо Мх» уехал со стадиона «Спартака» без лучшего игрока матча
Вчера, 23:09
4
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