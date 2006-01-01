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Дмитрий Ерофеев - новости

29 июля 2006 (18)
#46 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика
Новости
18-летний россиянин дебютировал в клубе из США
23 марта
1
Российский хавбек перейдет в клуб из США
10 января
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Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»
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